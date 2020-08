Il Romanista racconta dei passi in avanti per il nuovo stadio: "E' giunta l'ora"

"E' giunta l'ora", con l'immagine del possibile nuovo stadio in primo piano. Il Romanista apre con l'iter per la costruzione del nuovo impianto per la Roma, raccontando di passi in avanti: la maggioranza approva le delibere propedeutiche al via libera definitivo, quelle che regolano gli accordo tra Comune, Città Metropolitana e Regione. Entro i primi di ottobre si voterà.