"L'esorcista". E' questo il titolo d'apertura de Il Romanista, che si sofferma ovviamente sul match della Roma contro il Milan. In una situazione di emergenza e dopo qualche ingiustizia di troppo, i giallorossi alle 18 attenderanno gli uomini di Pioli davanti ai 40mila dell'Olimpico. Servirà un esorcista, per l'appunto, per governare bene il Diavolo.