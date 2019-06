"Non andar via", questo il titolo che troviamo sulla prima pagina de Il Romanista. Davanti al serio rischio di un addio di Totti, Pallotta torna a parlare: "Gli abbiamo offerto il ruolo di DT, ma già così ha un peso che non sa neanche lui di avere. È stato determinante per portare Ranieri, è fondamentale per il nostro futuro. Se ha bisogno di tempo glielo daremo". Totti partirà martedì per le vacanze, il giorno prima potrebbe fare una conferenza nella 'giusta sede'. Perderlo sarebbe un colo al cuore dei romanisti.