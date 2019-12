Il Romanista sui giallorossi: "Conta la Roma"

"Conta la Roma". Così titola in prima pagina l'edizione odierna de Il Romanista sui giallorossi. "All'Olimpico l'ultima partita del girone di un'Europa League che può e deve essere il nostro obiettivo stagionale. Bisogna fare un risultato migliore del Borussia" così ha parlato il tecnico della Roma Fonseca in vista della sfida di questa sera alle 21. Davanti dovrebbe esserci una chance per Under mentre dietro ci sarà Fazio con Spinazzola.