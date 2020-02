vedi letture

Il Romanista sui giallorossi: "Força! L'ora di Friedkin"

Doppio titolo quest'oggi per Il Romanista: "Força! L'ora di Friedkin", il primo dedicato alla squadra, il secondo alle vicende societarie. Forza e coraggio, dopo le 3 sconfitte consecutive dei giallorossi (non accadeva da 6 anni). Prosegue intanto la trattativa per la cessione del club: sono state risolte tutte le questioni legali e trovato l'accordo sulle clausole. Entro febbraio previste le firme sul preliminare. E per lo stadio pure Vitek è in chiusura.