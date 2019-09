© foto di Mattia Verdorale

"Punto di partenza". Questo il titolo in prima pagina del quotidiano giallorosso Il Romanista in edicola stamani che analizza il pareggio di ieri nel derby con la Lazio: "Finisce pari un derby che per tutti avremmo dovuto perdere, che invece con un po' di fortuna si poteva vincere e che con un po' di fortuna si è pareggiato. Saltano i piani tattici col ko di Zappacosta, in vantaggio per 40' dopo un rigore di Kolarov, loro prendono 4 pali, noi 2. C'è tanto da lavorare, ma la squadra ha dato tutto e il tecnico ha dimostrato di sapersi adattare".