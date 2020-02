vedi letture

Il Romanista sul mercato giallorosso: "Voglia di Vlahovic"

"Voglia di Vlahovic". Titola così in prima pagina Il Romanista in edicola stamani sul mercato giallorosso in ottica futura: "Petrachi è al lavoro per portare in giallorosso un attaccante per la prossima stagione. Il 20enne serbo della Fiorentina è in cima alla lista delle preferenze: giovane, fisico e sa fare gol".