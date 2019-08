Il Romanista sul rinnovo di Dzeko: "È casa mia"

"È casa mia", questo il titolo che troviamo sulla prima pagina de Il Romanista in merito al rinnovo di Edin Dzeko. Il bosniaco ha rinnovato con la Roma fino al 2022. Finalmente una mossa da grande società soprattutto verso chi dava per scontato ciò che invece non aveva prezzo: il valore di questa maglia e di questa piazza. Con Dzeko la Roma non si è piegata a nessuno ed ha zittito tutti.