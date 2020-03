Il Romanista sulla UEFA: "Finitela!"

"Finitela!" titola Il Romanista in prima pagina. Il riferimento è alla UEFA, che non ha ancora preso una decisione sulle coppe europee e su Euro 2020. Nemmeno la pandemia è servita a non far giocare le restanti gare di Europa League. Il 17 marzo prossimo si deciderà il futuro delle coppe europee e dell'Europeo itinerante, ma la Roma non si nasconde e non guarda a interessi di parte e scrive una lettera al governo del calcio europeo a Nyon: "Rendetevi conto di quello che sta succedendo, prendete coscienza della situazione e sospendete tutto il prima possibile".