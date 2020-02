vedi letture

Il Romanista suona la carica in vista del Lecce: "Forza ragazzi"

Si giocheranno poche partite in questa domenica di Serie A, viste le tre rimandate a causa del Coronavirus che ha contagiato Lombardia e Veneto, ma tra queste ci sarà certamente la Roma, che alle 18 attende il Lecce all'Olimpico. Dopo il successo in Europa League, la squadra deve ritrovare le sue certezze anche in campionato e sarà spinta da un pubblico che non ha mai smesso di sostenere Fonseca e i suoi ragazzi. Il Romanista in prima pagina titola: "Forza ragazzi".