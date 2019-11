Dopo lo stop in Europa League contro il Borussia Moenchengladbach, la Roma torna in campo in campionato, nella competizione in cui meglio sta figurando in questa stagione, e lo farà a Parma, in una trasferta complicata. Per caricare la squadra, dunque, il quotidiano Il Romanista titola così: "Daje Roma", in romanesco, perché quella di oggi sarà l'ultima partita di un ciclo senza tregua.