La Roma andrà di scena oggi, alle 18, sul campo del Genoa, dopo appena tre giorni dall'ultimo impegno in Coppa Italia con il Parma. E ci andrà in piena emergenza difesa, con un ulteriore infortunio (quello di Perotti) e reduce dalla sconfitta interna con la Juventus di sette giorni fa. "Superiamo gli ostacoli", titola in prima pagina Il Romanista, che ricorda come i giallorossi si siano già fortificati in passato nelle difficoltà.