Il Romanista titola: "Conquista la vittoria"

"Conquista la vittoria", titola così Il Romanista in edicola questa mattina. Alle 18.00 la Roma sfida il Sassuolo, con i giallorossi alla ricerca del primo successo in campionato dopo i due pari ed una sosta che ha completato la squadra. Servono solo i tre punti per indirizzare nel verso giusto una stagione che deve essere quella del riscatto. Fonseca: "Stiamo lavorando, stiamo migliorando, dobbiamo tenere più palla e cambiare mentalità. Voglio coraggio".