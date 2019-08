"Dal gelo a Dzeko", titola così Il Romanista in prima pagina dopo il rinnovo di Edin Dzeko con i giallorossi. Dopo il Real Madrid la svolta: faccia a faccia con i dirigenti, il chiarimento e l'apertura. Così è arrivato il secondo "no" a Conte. L'agente: "Uno come lui non aspetta le scelte di Icardi".