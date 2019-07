"Doppio gioco", titola così Il Romanista in edicola questa mattina. Oggi alle 10 e alle 18 le due amichevoli a Trigoria con Rieti e Ternana. Fonseca sperimenta i nuovi arrivati e lavora anche con gli esuberi. Petrachi a Montecarlo per vendere, ma non Dzeko che è in stand-by: la Roma non molla senza avere le spalle coperti. Icardi e Higuain le soluzioni ideali, ma entrambi per ora preferiscono la Juventus.

Di Biagio: "Zaniolo imparerà" - L'ex CT dell'Under 21 azzurra parla anche del futuro di Zaniolo: "A Nicolò è successo di tutto. Dovrà far tesoro degli errori commessi. De Rossi in Argentina è una storia fantastica. Fonseca farà bene. In azzurro non ho fallito".