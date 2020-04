Il Romanista titola in prima pagina: "Pensiero stipendio"

Il Romanista oggi in edicola titola in prima pagina: "Pensiero stipendio". Ieri altro vertice tra Lega e AIC che non ha dato frutti. Venerdì ci sarà l'assemblea in FIGC: si discute sui mesi da tagliare, ma alla fine la tentazione di molti presidenti, e al tempo stesso dei giocatori, è quella di seguire la linea della Juventus. Si risparmia oggi e si ripagheranno le rinunce domani.