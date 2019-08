Il Romanista titola: "O così o così"

"O così o così", questo il titolo che troviamo sulla prima pagina de Il Romanista in merito al mercato giallorosso. Per cedere Dzeko all'Inter non bastano 20 milioni. Il bosniaco deve andare via solo se la Roma avrà un sostituto all'altezza. Icardi (primissima scelta) o Higuain. I nerazzurri valutano ancora troppo l'argentino che da tempo ha un accordo con la Juventus, ma i bianconeri in attacco sono bloccati e lui (a cui ieri è stata tolta la maglia numero 9) sta guardando altrove.