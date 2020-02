Il Romanista titola sulla Roma di Fonseca: "Senza paura"

"Senza paura": questo il titolo scelto da Il Romanista in edicola oggi. Fonseca a Siena incontra un tifoso e rivolge a lui un "grazie per la pazienza" che vale per tutti. E' arrivato il momento di rialzare la testa, scrive il quotidiano romanista. La paura va scacciata e non è ammessa. Bisogna ritrovare coraggio a cominciare dalla prossima sfida contro l'Atalanta, un vero e proprio scontro diretto.