Il Romanista titola: "Un Pau alla volta"

"Un Pau alla volta", questo il titolo che troviamo sulla prima pagina de Il Romanista. Lopez sta per diventare il nuovo portiere della Roma. La trattativa è in dirittura d'arrivo, manca soltanto qualche dettaglio ed i tempi di pagamento che il Betis Siviglia vuole più ristretti. Il 24enne catalano per ora è in ritiro con biancoverdi. A inizio settimana è atteso a Roma per le visite mediche.

Frenata per Mancini - Il club giallorosso frena per il giovane Mancini dell'Atalanta. La dirigenza della Roma non è più così convinta di puntare sull'atalantino. Higuain, l'obiettivo è prenderlo in prestito.