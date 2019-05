Il Sannio apre coi play off: “Benevento, ultimo passo verso la finale”

“Benevento, ultimo passo verso la finale”, titola così a centro pagina Il Sannio in edicola in vista della gara di ritorno contro il Cittadella dei campani: “Stasera il retour match con il Cittadella, i giallorossi puntano al passaggio del turno. - si legge ancora – Bucchi non fa calcoli e sceglie Insigne al posto di Armenteros. Al Vigorito attesi oltre diecimila spettatori”.