"Ferrero show in tv: "Non me ne vado". Ma il tempo stringe". Questo il titolo a pagina 32 che Il Secolo XIX dedica alla questione societaria in casa Sampdoria: "Squadra in crisi, il 30 settembre scade l'esclusiva concessa al Gruppo Vialli. E venerdì l'udienza per l'Operazione Fuorigioco sulla cessione di Obiang. Queste alcune parole del presidente Ferrero: "Venisse qui Vialli, facciamo un confronto in tv. E' inutile creare tutto questo movimento per mandarmi via. Chiedo 100 milioni perché ho lavorato bene e quello è il prezzo giusto. I tifosi mi odiano, ma tutta Italia mi ama".