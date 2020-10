Il Secolo XIX: "22 giorni dopo riecco il Covid-Genoa. I positivi restano 7"

Sosta doppia per il Genoa, che prima della pausa per le Nazionali aveva rinviato la sfida al Torino a causa dei primi contagi da Coronavirus, saliti poi a complessivi 22, tra giocatori e staff. Il Secolo XIX oggi in edicola titola: "22 giorni dopo riecco il Covid-Genoa. I positivi restano 7". L'ultima gara giocata dai rossoblu è stata il 27 settembre al San Paolo di Napoli, con ben sei reti incassate: da allora tanti contagiati e allenamenti individuali o a piccoli gruppi. I rossoblu arrivano alla gara di stasera in condizioni proibitive.