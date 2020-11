Il Secolo XIX: "74 anni in due. Quagliarella - Pandev, stavolta le primavere si sono fatte sentire"

vedi letture

"74 anni in due. Quagliarella - Pandev, stavolta le primavere si sono fatte sentire", titola stamane Il Secolo XIX a due giorni dal derby di Genova terminato in pareggio e senza le reti dei due esperti bomber. Stavolta non è arrivata la loro stoccata vincente, e quando richiamato in panchina Quagliarella non ha nascosto tutta la sua delusione per la prestazione offerta. A farsi sentire sono soprattutto i tempi di recupero: sabato contro il Cagliari potrebbe godere di un turno di riposo. Discorso simile per Pandev, che va gestito con intelligenza da mister Maran, perché resta fondamentale per il Genoa.