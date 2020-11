Il Secolo XIX: "Addio a Maradona: in Argentina e a Napoli lacrime, cori e cortei"

"Addio a Maradona: in Argentina e a Napoli lacrime, cori e cortei", titola quest'oggi in taglio centrale Il Secolo XIX, che racconta dell'ultimo saluto di Napoli e Buenos Aires all'argentino. Un milione di persone alla Casa Rosada, in migliaia al San Paolo per il tributo a Diego. Tanta commozione per un'icona del calcio mondiale.