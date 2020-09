Il Secolo XIX: "Anche Ferrero e Preziosi in auto-isolamento: 'Situazione spiacevole, stiamo bene'"

"Anche Ferrero e Preziosi in auto-isolamento: «Situazione spiacevole, però stiamo bene»". Questo il titolo che è possibile vedere sulle pagine nella sezione sportiva de Il Secolo XIX in riferimento alla positività di ADL e tutte le conseguenze del caso: "I numeri 1 di Samp e Genoa hanno avuto contatti limitati con le squadre. Niente quarantena per Chisoli e Peri dello Spezia: sempre lontani da ADL. Preziosi, Ferrero e la coppia dello Spezia, il presidente Chisoli e il direttore Peri, nessuno dei 4 ieri ha manifestato sintomi da Covid. Né febbre né altro. Al momento, insomma, sembrerebbe che le ore di vicinanza con il presidente del Napoli De Laurentiis nel vertice di mercoledì in Lega Calcio a Milano non abbiano lasciato strascichi".