Il Secolo XIX: "Ancora sei giorni per tappare gli ultimi buchi"

"Ancora sei giorni per tappare gli ultimi buchi". Sei giorni, tanto manca alla fine del mercato, e così titola Il Secolo XIX oggi in edicola. Sei giorni alla fine del mercato, il Genoa è al lavoro per completare la rosa a disposizione di Maran e per risolvere gli ultimi nodi. In primis serve almeno un centravanti da affiancare a Mattia Destro, un uomo-gol che la butti dentro con regolarità: l'identikit risponde al nome di Gianluca Scamacca. Poi per la difesa resta viva l'ipotesi Ranocchia. Anche l'area tecnica blucerchiata ha molta carne al fuoco in questi ultimi giorni di mercato, sia in entrata che in uscita. Gaston Ramirez è vicinissimo al Torino. Continua la ricerca di quel centrocampista richiesto da Ranieri: i profili trattati sono quelli di Adrien Silva, di Wylan Ciprien del Nizza e del franco-algerino Nabil Bentaleb dello Schalke 04.