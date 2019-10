© foto di stefano tedeschi

Il Genoa è uscito dal Tardini di Parma con le ossa rotte e ben cinque reti subite, così l'edizione odierna de Il Secolo XIX titola: "Andreazzoli, capolinea a Parma. Sogno Gattuso". L'avventura del tecnico rossoblù è arrivata alla fine, con il presidente Preziosi che sta tentando di convincere Gattuso ad accettare la panchina, con l'aiuto del duo Mirabelli-Braida in dirigenza. Più facile che la scelta alla fine ricada su Massimo Carrera, ex Spartak Mosca. Ancora viva anche la candidatura di Francesco Guidolin, al momento in seconda fascia.