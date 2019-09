© foto di Mattia Verdorale

"Andreazzoli e la retromarcia del Grifone, tutti i nodi da Schone al gioco involuto". Questo il tiolo con cui si apre la pagina 42 de Il Secolo XIX in edicola stamattina. Il quotidiano analizza la classifica e il momento del Genoa dopo il pareggio a reti bianche casalingo con il Bologna: "Difficoltà riemerse in ogni reparto. E primo attacco del mister ai calciatori. Oggi è atteso Preziosi: "Sono preoccupato". Il retroscena che svela il quotidiano è che l'allenamento mattutino di ieri sera è iniziato in maniera particolare: Andreazzoli, affiancato dal suo staff, ha radunato tutta la squadra, seduta sul prato del Signorini, e ha parlato per circa 15 minuti ai giocatori che mercoledì sera avevano deluso il mister.