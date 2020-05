Il Secolo XIX: "Aperitivo di Coppa. Serie A dal 20 giugno"

vedi letture

Tanto spazio riservato al calcio sui quotidiani oggi in edicola, con Il Secolo XIX che titola: "Aperitivo di Coppa. Serie A dal 20 giugno". La Serie A riparte. Dopo quasi tre mesi, si vede la luce in fondo al tunnel e il governo ha deciso di rompere gli indugi: si torna in campo il 20 giugno, con probabile "aperitivo" della Coppa Italia da concludere tra il 13 e il 17 giugno. Un segnale forte, arrivato dopo il summit tra il ministro Spadafora e i vertici del calcio italiano, in primis il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, e il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino. Oggi l'Assemblea dei club varerà un calendario con le due semifinali di Coppa il 13 e 14 giugno e la finale il 17. Poi, si definirà con quale partite di campionato ricominciare la corsa a scudetto, zona Champions e salvezza, sapendo che le 124 che rimangono saranno distribuite su otto fine settimana e 5 finestre infrasettimanali.