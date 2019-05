"Genoa, tutto in un pomeriggio", questo è il titolo de Il Secolo XIX che nella prima pagina di oggi dedica spazio alla squadra rossoblù impegnata contro il Cagliari in una gara che vale la salvezza. Per il Genoa è scattata l'ora della verità e Prandelli in conferenza stampa ha cercato di fare forza sul gruppo per superare questa difficoltà: "Dipende solo da noi", ha detto il tecnico che spera inoltre nel grande supporto dei tifosi per rendere Marassi infuocato.

SULLA JUVE - C'è un piccolo spazio anche per la Juventus nella prima pagina del quotidiano ligure che dà spazio all'addio di Allegri: "Juve finisce un ciclo: Allegri lascia la Juve". All'interno del quotidiano c'è spazio inoltre per la caccia al successore con cinque nomi caldi: Inzaghi, Gasperini, Gattuso, Spalletti e Conte. Guardiola si è chiamato fuori: "Resto al City".