Il Secolo XIX apre con Giampaolo: "Non anneghiamo nell'anonimato"

"Con il Sassuolo non anneghiamo nell'anonimato". Una sola frase che al contempo è il titolo d'apertura delle pagine sportive de Il Secolo XIX, ma anche e soprattutto le parole di Marco Giampaolo, che le ha pronunciate ieri in conferenza stampa per spronare la sua Sampdoria: "Restiamo sul treno che conta, io ci credo e devono farlo i giocatori", si legge ancora in taglio basso.