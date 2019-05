Il Secolo XIX apre con Mancini: “L’Italia è fatta, apriamo un ciclo”

Spazio alla Nazionale italiana in prima pagina sul Secolo XIX in edicola con un’intervista al ct Roberto Mancini a quasi un anno dal suo esordio sulla panchina azzurra, datato 28 maggio 2018. “L’Italia è fatta, adesso possiamo aprire un ciclo”, spiega Mancini in vista delle sfide contro Grecia e Bosnia: “Siamo diventati una squadra molto velocemente. Credevo ci avremmo impiegato di più. - continua il ct – Pensavo di soffrire all’inizio e invece per merito dei ragazzi siamo avanti. Ora possiamo giocare l’Europeo e aprire un ciclo”.

Undici (ex) Grifoni suonano la carica - Spazio all’interno al Genoa, impegnato in una delicatissima sfida salvezza contro la Fiorentina domenica sera. Il quotidiano ligure ha intervistato così 11 ex rossoblù – da Aguilera a Milito passando per Eranio, Burdisso e Nappi – che hanno caricato la squadra di Prandelli verso l’impresa.

Flachi, addio al Doria dodici anni dopo - Lunga intervista all’ex doriano Francesco Flachi infine all’interno delle pagine sportive con l’attaccante che ripercorre la sua carriera in blucerchiato: “Salutare così, l’ho sempre sognato. - spiega Flachi parlando della serata intitolata una notte da 10 a lui dedicata – Il caso doping ha interrotto il rapporto bruscamente. Forse prendevo Vialli a 132 gol. Mancava questa serata, sono emozionato”.