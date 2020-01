© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Samp, la carica del tifo per l'assalto al Brescia": Il Secolo XIX, stamane, dedica questa apertura alle ultime di casa Sampdoria. I sostenitori blucerchiati ieri hanno dato infatti una bella scossa alla squadra in vista dello scontro salvezza in programma fra poche ore a Marassi contro le Rondinelle, presentandosi almeno in 300 al centro sportivo Mugnaini tra cori, sostegno e incitamento per il mister e i giocatori. Servono, d'altronde, punti preziosi per scacciare l'incubo retrocessione e la partita di oggi è sicuramente quella giusta per trovarli.