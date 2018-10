Il Secolo XIX: "Audero-Donnarumma è una sfida Nazionale"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Audero-Donnarumma, è una sfida Nazionale". E' il titolo d'apertura delle pagine sportive de Il Secolo XIX oggi in edicola. Domani Milan-Samp, il confronto tra i portieri di blucerchiati e rossoneri è uno dei motivi della partita. Hanno 40 anni in due, Gigio è titolare in azzurro ma Emil incomincia a insidiarlo.