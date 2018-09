© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Analisi di Genoa-Bologna in programma nel fine settimana sulle pagine de Il Secolo XIX. "Ballardini e Inzaghi, partita a scacchi muovendo le pedine Romulo-Dzemaili" è il titolo del pezzo in questione dove poi si legge: "I tecnici cercano nuovi equilibri per 'conquistare' la mediana: il brasiliano play e l'ex, trequartista". Intanto cresce l'ottimismo in casa Genoa sulle condizioni di Sandro.