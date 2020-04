Il Secolo XIX: "Basket, tennis e corsa: le sedute speciali del Genoa all'estero"

vedi letture

"Basket, tennis e corsa: le sedute speciali dei rossoblù all'estero". Questo il titolo che Il Secolo XIX in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 37, al Genoa. Lontano dall'Italia - si legge - più chance per tenersi in forma. Tra il 19 e il 20 aprile però tutti i giocatori sono attesi a Genova e dovranno dunque far ritorno nel capoluogo ligure.