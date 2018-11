Il Secolo XIX: "Battaglia sotto il diluvio, Genoa beffato dal Napoli"

"Battaglia sotto il diluvio, Genoa beffato dal Napoli", si legge sulla prima pagina de Il Secolo XIX. In vantaggio nel primo tempo con un gol di testa di Kouamè, il Genoa lotta e resiste fino alla sospensione per pioggia. Al rientro in campo il Napoli pareggia con un rasoterra di Fabian Ruiz. I rossoblù crollano nel finale, beffati da un'autorete di Biraschi. Juric è sempre sotto esame.