Il Secolo XIX: "Belotti e Berardi: 2-0 alla Bosnia e Italia alle finali di Nations League"

"Belotti e Berardi: 2-0 alla Bosnia e Italia alle finali di Nations League" scrive Il Secolo XIX in prima pagina. L'argomento principale di oggi è la convincente vittoria dell'Italia in casa della Bosnia. Un successo importante quello degli azzurri. Vittoria per 2-0 con i gol di Belotti e Berardi, una vittoria che vale la qualificazione alle final four di Nations League con Spagna, Belgio e Francia.