© foto di Mattia Verdorale

"Blucerchiati, è una crisi da anni Settanta: ultimi dopo cinque turni come 47 anni fa". Titola così Il Secolo XIX questa mattina in edicola analizzando la situazione in casa Sampdoria con le parole dell'ex terzino Arnuzzo: "Ricordo quella stagione, ci salvammo alla fine. Sono preoccupato, ma non sparate sul tecnico. Nel '73 restammo in A grazie a un gol di Boni a Torino all'ultima giornata. Questo inizio mi ricorda quello di allora".