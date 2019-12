Il Secolo XIX: "Bomber Quagliarella ha ripreso il volo"

© foto di stefano tedeschi

Il Secolo XIX oggi in edicola titola sul ritorno al gol di Fabio Quagliarella: ""Bomber Quagliarella ha ripreso il volo". L'attaccante della Sampdoria ha trovato una prestazione al livello della scorsa stagione, lunedì contro il Cagliari, ed ora insegue Toni e Boninsegna nella classifica marcatori all time della Serie A. Ne manca uno per raggiungere Toni, sette per Boninsegna.