Il Secolo XIX, Calcagno: "Taglio stipendi un brutto spot dalla Lega di A. Ora buon senso"

"Taglio stipendi un brutto spot dalla Lega di A. Ora buon senso". Queste le parole all'interno dell'edizione odierna de Il Secolo XIX, a pagina 34, di Umberto Calcagno, vicepresidenti dell'Assocalciatori. Per lui ci sono pochi dubbi: "Non c'è un modello unico per ridurre gli stipendi: varia da club a club e tra giocatori. Abbiamo fatto 4 bozze d'accordo. La crisi è chance per riforme mai fatte. Meno sperequazione e subito un fondo per giocatori che guadagnano meno.