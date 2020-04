Il Secolo XIX: "Calcio all'angolo, la serrata è più vicina"

Il Secolo XIX oggi apre la sua sezione sportiva con il titolo: "Calcio all'angolo, la serrata è più vicina". Che il ministro Spadafora, per bocca del governo, frenasse sulla ripresa della Serie A non è una novità. Ieri mattina però si è spinto oltre dando l'impressione di un'offensiva che potrebbe provocare decisioni imminenti e stavolta definitive, come accaduto in Francia e Olanda dove i governi hanno interrotto i campionati. «La prossima riunione della Lega Serie A potrebbe riservare una sorpresa: la maggioranza dei club potrebbe chiederci di sospendere questa stagione e prepararsi nel migliore dei modi al prossimo campionato". L'incertezza regna sovrana e ieri la Lega, che per tutta la giornata ha cercato di replicare al governo con un comunicato ufficiale, si è al solito divisa tra falchi e colombe, senza trovare una visione condivisa. Fino all'ultima bozza approntata, che secondo i moderati guidati da Inter e Juventus sarebbe stata però troppo dura verso il governo, finendo quindi per contraddire la linea più diplomatica intrapresa dalla Figc di Gravina.