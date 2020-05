Il Secolo XIX: "Calendari, diritti tv e protocolli medici. Il calcio diviso fino all'ultima curva"

"Calendari, diritti tv e protocolli medici. Il calcio diviso fino all'ultima curva", titola Il Secolo XIX oggi in edicola. Se domani dovrebbe essere il gran giorno in cui si troverà unità d'intenti per la ripresa del campionato, la stessa unità non viene trovata su tanti altri aspetti. Tra litigi con il Comitato tecnico-scientifico per la durata della quarantena, diatribe con le televisioni per i pagamenti dell'ultima rata e la trasmissione in chiaro dei match, e ultimo ma non meno importante la discussione sul calendario della ripresa, il calcio arriva sulla linea del traguardo con diversi nodi ancora da sciogliere.