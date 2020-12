Il Secolo XIX: "Candreva resta in castigo. I messaggi alla squadra non addolciscono Ranieri"

vedi letture

All'interno della propria sezione sportiva, l'edizione odierna de Il Secolo XIX torna ad occuparsi del caso Candreva: "Candreva resta in castigo. I messaggi alla squadra non addolciscono Ranieri", si legge. L'esterno è stato escluso anche ieri dall'allenamento di gruppo a Bogliasco. Il tecnico di aspetta da lui un cambio di atteggiamento, ma non gli contesta l'impegno: "Si tratta per lo più di poca partecipazione al momento difficile della squadra - spiega il quotidiano - come se le sue questioni private lo assorbissero troppo. Quali questioni? Niente di particolare, la nuova casa comprata a Milano, la moglie incinta, tutte cose normali per i calciatori ma che hanno dato l'impressione al tecnico di portare via a Candreva molto della sua concentrazione per fare bene non solo in campo ma anche nel suo ruolo di guida sui più giovani".

L'eventuale ritorno in gruppo avverrà, salvo colpi di scena, non prima di Natale. Ora è tutto nelle mani del giocatore: "Sarà lui a dover fare tutti i passi, se come pare vorrà farli, per chiedere scusa e farsi riaccogliere in gruppo", chiosa il quotidiano.