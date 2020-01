"Caprari, infine è Parma. Il Doria punta La Gumina, rilanci per Foyth e Younes". Titola così Il Secolo XIX questa mattina in edicola nella sua sezione sportia sui movimenti di mercato della Sampdoria, sia in entrata che in uscita: "Affare fatto con i gialloblù, in chiusura con l’Empoli: chiesto l’obbligo di riscatto

Bloccato il giovane Colley dell’Atalanta, cugino di Omar. Rigoni torna allo Zenit".