"Caprari, offerta della Viola. Zapata, incassati 14 milioni". Titola così Il Secolo XIX sul mercato in entrata ed in uscita della Sampdoria: "L'Atalanta ha anticipato la somma del riscatto di Duvan e nelle casse della società blucerchiata sono entrati 14 milioni di euro. In totale l'Atalanta per Zapata ha versato 23 milioni". La Fiorentina si è fatta avanti per Caprari con un'offerta di nove milioni di euro, ritenuta inappropriata".