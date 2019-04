Il Secolo XIX: "Cesare e la salvezza. 'Ci riuscirà di nuovo'"

"Cesare e la salvezza. 'Lo ha già fatto, ci riuscirà di nuovo'" è il titolo che ha scelto quest'oggi Il Secolo XIX sul Genoa prendendo le parole di Adailton, ex calciatore del Verona portato alla salvezza in A da Prandelli nel 1999/2000. "La svolta fu un 4-3 col Parma - racconta il brasiliano -, poi non perdemmo più. All'epoca il mister era agli inizio ma si vedeva che era un uomo flessibile, intelligente".