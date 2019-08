Il Secolo XIX, Colley: "Io e Murillo ci sfidiamo a chi fa più gol"

© foto di Alessio Del Lungo

Il Secolo XIX, nell'edizione in edicola questa mattina, riserva uno spazio alla Sampdoria, a pagina 42, con le parole di Omar Colley: "Avrete dei difensori goleador. Io e Murillo ci sfidiamo a chi ne fa di più". Il gambiano al secondo anno in Serie A: "Con Giampaolo ho imparato, con DiFra più libertà. Primo non prenderli, ma segnerò pure".