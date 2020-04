Il Secolo XIX con Eder: "Dal Brasile tifo per voi. Alla Samp sarei tornato"

"Dal Brasile tifo per voi. Alla Samp sarei tornato". Questo il titolo sulle pagine de Il Secolo XIX con le parole dell'ex attaccante blucerchiato Eder alla sua Sampdoria: " La punta è bloccata fuori dalla Cina: "Non abbiamo ancora una data certa per la ripresa". In contatto con gli ex compagni: "A Genova stagioni splendide, tenete duro con l'isolamento".