© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Con la Viola si gioca alle 19 ma la tifoseria non ci sta". Il Secolo XIX, nelle pagine dedicate alla Sampdoria, racconta così la decisione di spostare di due ore la partita tra i blucerchiati e la Fiorentina, per venire incontro alle richieste della città. Non abbastanza, per la tifoseria: "Solo una presa in giro, senza rispetto per la città: non saremo allo stadio", il messaggio dei gruppi della Sud, che chiedono la programmazione di tutte le partite infrasettimanali della Samp alle 20,30 in modo da non gravare sul già complicato traffico cittadino.